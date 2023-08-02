Полицию Берлина снова вызвали из-за фальшивой "львицы на свободе"
Среда, 2 августа 2023, 17:59
Полиция Берлина вечером во вторник снова получила вызов о якобы львице на свободе, но животное оказалось игрушкой.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Вечером во вторник мужчина позвонил в полицию и сказал, что, похоже, увидел львицу в парке богатого района Берлина Далем. Мужчина считал, что видит настоящую львицу.
Патруль выехал на место и почти сразу нашел "львицу": это оказалась плюшевая игрушка, хотя и реалистичная по размерам и виду. "Львица" лежала на отгороженной территории, используемой администрацией парка.
Патрульные сделали фото находки и опубликовали его с подписью: "На этот раз сомнения исключены: это не дикий кабан".
Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 2, 2023
Ein Mann hatte gestern unsere Kolleg. in den #Finkenpark in #Dahlem alarmiert.#Fehlalarm: Das ist ein Plüschtier.
^tsm pic.twitter.com/kpckqUeElN
Таким образом они вспомнили предварительный резонансный вызов в конце июля относительно якобы "львицы" на свободе, которую долго и безрезультатно искали, пока выяснилось, что это мог быть дикий кабан.