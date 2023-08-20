Зеленський після Нідерландів прибув до Данії: Готуємо більше хороших новин

Президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув до Данії.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував, що планує зустрітися із прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, королівською родиною, членами Фолькетингу (данського парламенту), а також з представниками бізнес-кіл Данії.

"Ми розширюємо нашу співпрацю, готуємо більше хороших новин для наших воїнів та просуваємо питання з винищувачами F-16", – зазначив український президент.

Нагадаємо, під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.