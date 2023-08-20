Зеленский после Нидерландов прибыл в Данию: Готовим больше хороших новостей

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, королевской семьей, членами Фолькетинга (датского парламента), а также с представителями бизнес-кругов Дании.

"Мы расширяем наше сотрудничество, готовим больше хороших новостей для наших воинов и продвигаем вопрос с истребителями F-16", – отметил украинский президент.

Напомним, во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.