ЗМІ: У Стамбулі можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди"

Туреччина працює над відновленням роботи Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

За інформацією видання, технічні переговори між Москвою і Києвом щодо активації "зернового коридору" можуть відбутися в Стамбулі.

За даними журналістів, Анкара разом з ООН працює над проектними пропозиціями щодо введення "зернового коридору" в експлуатацію для того, щоб не спровокувати глобальні проблеми, особливо міграційні переміщення та нестабільність, які можуть виникнути у слаборозвинених країнах.

Як зазначає видання, Туреччина не вважає що інші альтернативи, окрім Чорноморської зернової ініціативи, будуть достатніми з точки зору спроможності запобігти загрозі голоду в менш розвинених країнах.

На столі переговорів також будуть пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через "зерновий коридор", і надання пріоритету біднішим країнам. При цьому Анкара прагне вирішити ці питання і продовжити угоду на довший термін.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може зустрітись із представником Путіна – президентом Татарстану Русланом Мінніхановим – і начебто узгодити домовленість про транзит російського зерна в обмін на повернення Москви до "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".