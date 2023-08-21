СМИ: В Стамбуле могут пройти переговоры по восстановлению "зерновой сделки"

Турция работает над возобновлением работы Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

По информации издания, технические переговоры между Москвой и Киевом по активации "зернового коридора" могут состояться в Стамбуле.

По данным журналистов, Анкара вместе с ООН работает над проектными предложениями по введению "зернового коридора" в эксплуатацию для того, чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах.

Как отмечает издание, Турция не считает, что другие альтернативы, кроме Черноморской зерновой инициативы, будут достаточными с точки зрения способности предотвратить угрозу голода в менее развитых странах.

На столе переговоров также будут предложения по более справедливому распределению зерна, проходящего через "зерновой коридор", и предоставление приоритета бедным странам. При этом Анкара стремится решить эти вопросы и продлить соглашение на более долгий срок.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – и якобы согласовать договоренность о транзите российского зерна в обмен на возвращение Москвы к "зерновой сделке".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".