У Бельгії спалахнули сутички після вбивства водія поліцією

Жорстокі протести і сутички між демонстрантами та поліцією спалахнули вихідними у східному передмісті бельгійського Льєжа після того, як у п'ятницю поліція застрелила водія квадроцикла.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Euractiv.

Повідомляється, що перші демонстрації відбулися в п'ятницю ввечері після того, як 31-річний водій був застрелений поліцією під час їзди на квадроциклі вдень у місті Упейє, що недалеко від Льєжа.

За даними бельгійських ЗМІ, водія зупинили двоє поліцейських під час перевірки правил дорожнього руху за нібито необережне водіння, однак той відмовився підкоритися і збив одного з правоохоронців.

Протести перекинулися на сусіднє місто Герсталь, де демонстранти пошкодили будинки, магазини, автомобілі, школу, автобусні зупинки. Крім того, в ході сутичок виникло кілька пожеж.

Зазначають, що проти поліції використовували коктейлі Молотова ще у п'ятницю, а наступної ночі поліція перехопила машину, повну пляшок із запальною сумішшю. Наразі про постраждалих не повідомляється.

За фактом смерті водія розпочато розслідування. Представник поліції Антоні Турр не сумнівається, що правоохоронці діяли з метою самооборони.

Наразі двоє поліцейських перебувають у лікарні. В одного з них внаслідок наїзду зламані кістки, інший перебуває у лікарні в стані шоку.

Як стверджує мер Упейє Серж Фійо, заворушення були викликані "необґрунтованою інформацією" із соцмереж, зокрема, про те, що жертва була застрелена в спину.. Він додав, що до емоційної реакції додалося "відчуття помсти поліції".

"Дехто вважає (смерть водія) несправедливістю, інші проводять паралелі з тим, що сталося у Франції зі смертю (підлітка) Нахеля", – також сказав мер.

Місцева прокуратура з'ясовує, хто стоїть за поширенням неправдивих даних.

У липні майже тижневу хвилю заворушень у Франції спровокувала смерть підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю. Страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро.

Ц заворушення знайшли прихильників також у Брюсселі, де затримали понад 60 осіб.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.