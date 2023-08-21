В Бельгии вспыхнули столкновения после убийства водителя полицией

Жестокие протесты и столкновения между демонстрантами и полицией вспыхнули на выходных в восточном пригороде бельгийского Льежа после того, как в пятницу полиция застрелила водителя квадроцикла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Euractiv.

Сообщается, что первые демонстрации состоялись в пятницу вечером после того, как 31-летний водитель был застрелен полицией во время езды на квадроцикле днем в городе Упейе, что недалеко от Льежа.

По данным бельгийских СМИ, водителя остановили двое полицейских во время проверки правил дорожного движения за якобы неосторожное вождение, однако тот отказался подчиниться и сбил одного из правоохранителей.

Протесты перекинулись на соседний город Герсталь, где демонстранты повредили дома, магазины, автомобили, школу, автобусные остановки. Кроме того, в ходе столкновений возникло несколько пожаров.

Отмечается, что против полиции использовали коктейли Молотова еще в пятницу, а следующей ночью полиция перехватила машину, полную бутылок с зажигательной смесью. Сейчас о пострадавших не сообщается.

По факту смерти водителя начато расследование. Представитель полиции Антони Турр не сомневается, что правоохранители действовали в целях самообороны.

Сейчас двое полицейских находятся в больнице. У одного из них в результате наезда сломаны кости, другой находится в больнице в состоянии шока.

Как утверждает мэр Упейе Серж Фийо, беспорядки были вызваны "необоснованной информацией" из соцсетей, в частности, о том, что жертва была застрелена в спину. Он добавил, что к эмоциональной реакции добавилось "чувство мести полиции".

"Некоторые считают (смерть водителя) несправедливостью, другие проводят параллели с тем, что произошло во Франции со смертью (подростка) Нахеля", – также сказал мэр.

Местная прокуратура выясняет, кто стоит за распространением ложных данных.

В июле почти недельную волну беспорядков во Франции спровоцировала смерть подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. Страховщики оценивают ущерб в не менее 650 млн евро.

Эти беспорядки нашли сторонников также в Брюсселе, где задержали более 60 человек.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.