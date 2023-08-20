У Латвії непокояться, що закриття кордону з Білоруссю збільшить ризик нелегального перетину

У прикордонній службі Латвії припускають, що закриття кордону з Білоруссю збільшило б ризик його нелегального перетину.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс, повідомляє Delfi.

Водночас, за його словами, Прикордонна охорона готова забезпечити захист кордону.

Пуятс не бачить жодних проблем у зв'язку з можливим закриттям кордону. У разі закриття пунктів пропуску прикордонники поставлять фізичні бар'єри і, вочевидь, повинні будуть дати людям час на повернення до Латвії або Білорусі.

"Повне закриття кордону може призвести до зупинки руху транспорту, як автобусів, так і вантажів. Наразі кордон щодня перетинають сотні автомобілів – вантажних і легкових. Рух зараз досить інтенсивний", – сказав Пуятс.

Він зазначив, що з цього тижня на охорону кордону вже направлено додаткові сили прикордонників, армії та поліції. Якщо пункти пропуску будуть закриті, то прикордонники, які працюють на цих пунктах, можуть бути направлені для контролю "зеленого" кордону.

Наразі Латвія має два легальних прикордонних пункти пропуску на автомобільних дорогах і один на залізниці. Три пункти пропуску залишаються закритими у зв'язку з агресивною поведінкою Білорусі, яка спрямовує іммігрантів до Латвії.

Пуятс стурбований тим, що відбувається, оскільки ризик того, що в одному місці "зелений кордон" спробує нелегально перетнути ще більше людей, ніж зараз, досить високий.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Чотири країни обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

У Латвії раніше оголосили мобілізацію працівників прикордонної служби для посилення охорони ділянки кордону з Білоруссю.