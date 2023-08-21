У Данії відреагували на критику Росію передачі Україні F-16: хоч би посоромились

Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен розкритикував посла РФ у Копенгагені Владіміра Барбіна, який назвав передачу винищувачів F-16 Україні ескалацією конфлікту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал TV2.

Засудження з боку російського посла з'явилося в ті самі години, коли президент України Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг, де серед іншого перебуває парламент Данії.

Тут український президент виступив з промовою перед великим натовпом, який зібрався перед головними сходами палацу. Одразу після промови міністр оборони відреагував на засудження Росії.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни", – заявив Еллеман-Єнсен.

"Я думаю, йому має бути соромно", – додав він.

Нагадаємо, Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна може використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території.

20 серпня президент України Володимир Зеленський після візиту в Нідерланди прибув у Данію.

На зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен стало відомо, що Копенгаген вирішив передати Україні 19 винищувачів F-16.