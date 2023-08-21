Греція пропонує допомогу у відбудові Одеси

Греція готова долучитися до відбудови Україну з фокусом на Одесу та історичні будівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Афінах.

"Пане президенте, Греція буде присутня в титанічних зусиллях з реконструкції та відбудови вашої країни, використовуючи наш великий досвід – у будівельному секторі, через державно-приватне партнерство, маючи потужні можливості у сфері цифровізації, охорони здоров’я, охорони пам’яток культури – з фокусом на Одесу, історичний центр якої за підтримки Греції був включений до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО", – сказав Міцотакіс.

Прем’єр додав, що Греція, зокрема, могла би допомогти відновлювати пошкоджені внаслідок війни історичні будівлі.

Він також згадав про особливе значення для Греції Маріуполя, багато мешканців якого – грецького походження.

Зеленський після переговорів оголосив, що Греція долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, президент України прибув до Афін надвечір 21 липня, після візитів до Нідерландів і Данії.

Після зустрічі з прем’єром та президенткою Греції Зеленський візьме участь у неформальній вечері, на якій очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.