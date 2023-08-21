Греция предлагает помощь в восстановлении Одессы

Греция готова присоединиться к восстановлению Украины с фокусом на Одессу и исторические здания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Афинах.

"Господин президент, Греция будет присутствовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт – в строительном секторе, через государственно-частное партнерство, имея мощные возможности в сфере цифровизации, здравоохранения, охраны памятников культуры – с фокусом на Одессу, исторический центр которой при поддержке Греции был включен в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО", – сказал Мицотакис.

Премьер добавил, что Греция, в частности, могла бы помочь восстанавливать поврежденные в результате войны исторические здания.

Он также упомянул об особом значении для Греции Мариуполя, многие жители которого – греческого происхождения.

Зеленский после переговоров объявил, что Греция присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

Напомним, президент Украины прибыл в Афины вечером 21 июля, после визитов в Нидерланды и Данию.

После встречи с премьером и президентом Греции Зеленский примет участие в неформальном ужине, на котором ожидают лидеров стран Западных Балкан и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.