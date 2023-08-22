Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в России, хотя изначально встреча ожидалась в Анкаре.

Об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak, пишет "Европейская правда".

Издание со ссылкой на близкие к администрации источники сообщает о якобы подготовке визита Эрдогана в РФ, который "критически" важен для договоренности с Кремлем о продлении Черноморской зерновой инициативы.

По словам собеседников, Анкара придерживается позиции, что создание нового маршрута для экспорта зерна по морю без участия России – не очень хорошая идея.

Возможные даты визита Эрдогана в Россию не называют. Издание напоминает, что в Украину направляется главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч, также ожидается визит в Украину и РФ министра иностранных дел Хакана Фидана.

Ранее ожидали визита Путина в Анкару. В середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".

Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России к "зерновой сделке".

На днях из заявлений президента Турции стало известно, что встреча лидеров откладывается как минимум на сентябрь.