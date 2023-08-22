Президент Фінляндії не думає, що Росія спробує вплинути на вибори в країні

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо не думає, що Кремль спробує вплинути на майбутні президентські вибори в його країні.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На запитання про те, чи спробує Росія втручатися у фінські вибори, Ніністьо сказав, що вважає це малоймовірним і Москві "може бути складно обрати кандидата-фаворита".

Він також зазначив, що Фінляндії не варто зважати на якісь провокативні заяви на свою адресу всередині Росії, тому що вони спрямовані передусім на внутрішню аудиторію.

Раніше Саулі Нііністьо констатував, що спрямована проти Фінляндії російська пропаганда посилюється, а поліція безпеки Фінляндії (Supo) спростовувала поширювані у Росії заяви про нібито спроби вербування росіян.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії запланований на 28 січня 2024 року.