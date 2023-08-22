Президент Финляндии не думает, что Россия попытается повлиять на выборы в стране

Президент Финляндии Саули Ниинистё не думает, что Кремль попытается повлиять на предстоящие президентские выборы в его стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На вопрос о том, попытается ли Россия вмешиваться в финские выборы, Нинистё сказал, что считает это маловероятным и Москве "может быть сложно выбрать кандидата-фаворита".

Он также отметил, что Финляндии не стоит обращать внимания на какие-то провокационные заявления в свой адрес внутри России, потому что они направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию.

Ранее Саули Ниинистё констатировал, что направленная против Финляндии российская пропаганда усиливается, а полиция безопасности Финляндии (Supo) опровергала распространяемые в России заявления о якобы попытках вербовки россиян.

Первый тур президентских выборов в Финляндии запланирован на 28 января 2024 года.