Пожары в Греции: в лесу вблизи границы с Турцией нашли 18 обгоревших тел
В Греции в национальном парке Дадия, расположенном в регионе Эврос возле границы с Турцией , было найдено 18 обгоревших тел.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.
Лес, который пострадал от пожаров и в прошлом году, горит со вчерашнего дня.
"18 обугленных тел были обнаружены возле леса Дадия, согласно информации, предоставленной гражданской защитой. Расследуется возможность того, что это люди, которые нелегально въехали в нашу страну", -- сказал представитель пожарной службы Яннис Артофиос.
По состоянию на вчера было разослано 112 сообщений об эвакуации на большей территории региона. Сообщения также передаются на мобильные телефоны из иностранных сетей в этом районе.
Греческая полиция уже направила на место происшествия команду для идентификации жертв трагедии.
Также проводятся следственные действия в районе пожара.
Ранее сообщалось, что в Греции насчитывается уже семь очагов лесных пожаров, последний из которых добавился утром во вторник; из-за пожара эвакуировали пациентов городской больницы Александруполиса.
Напомним, в понедельник на подмогу греческим пожарным отправилась команда пожарных из Румынии.
Во вторник в Еврокомиссии объявили, что дополнительная помощь направляется также из Германии, Швеции, Хорватии, Чехии.