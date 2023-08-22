Пожары в Греции: в лесу вблизи границы с Турцией нашли 18 обгоревших тел

В Греции в национальном парке Дадия, расположенном в регионе Эврос возле границы с Турцией , было найдено 18 обгоревших тел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Лес, который пострадал от пожаров и в прошлом году, горит со вчерашнего дня.

"18 обугленных тел были обнаружены возле леса Дадия, согласно информации, предоставленной гражданской защитой. Расследуется возможность того, что это люди, которые нелегально въехали в нашу страну", -- сказал представитель пожарной службы Яннис Артофиос.

По состоянию на вчера было разослано 112 сообщений об эвакуации на большей территории региона. Сообщения также передаются на мобильные телефоны из иностранных сетей в этом районе.

Греческая полиция уже направила на место происшествия команду для идентификации жертв трагедии.

Также проводятся следственные действия в районе пожара.

Ранее сообщалось, что в Греции насчитывается уже семь очагов лесных пожаров, последний из которых добавился утром во вторник; из-за пожара эвакуировали пациентов городской больницы Александруполиса.

Напомним, в понедельник на подмогу греческим пожарным отправилась команда пожарных из Румынии.

Во вторник в Еврокомиссии объявили, что дополнительная помощь направляется также из Германии, Швеции, Хорватии, Чехии.