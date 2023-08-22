Бортпровідникам Finnair дозволили носити кросівки, але за них треба доплачувати з власної кишені

Бортпровідникам фінської авіакомпанії Finnair дозволили використовувати квоту на уніформу для замовлення кросівок, однак вони змушені доплачувати за них зі своєї кишені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Авіакомпанія оголосила, що в листопаді співробітники отримають чорні кросівки.

Однак, за словами представника персоналу, взуття не видадуть безкоштовно, за нього потрібно платити.

Цю інформацію підтвердили представники Finnair.

Усі співробітники Finnair змогли замовити взуття Karhu, розроблене і виготовлене спеціально для авіакомпанії, за 89 євро.

"Ті співробітники Finnair, які носять уніформу на роботі, можуть використовувати квоту на уніформу для замовлення взуття та оплачувати частину вартості взуття з її допомогою, а частину – самостійно", – пояснює Марі Канерва, менеджер з комунікацій компанії.

Finnair не розкриває розміру квоти.

Нагадаємо, 14 серпня два рейси фінської авіакомпанії Finnair протягом неділі були змушені повернутись у Гельсінкі незабаром після вильоту через зіткнення невеликих зграй птахів із літаками.

А у червні стало відомо, що в аеропорту Гельсінки зняли суворі обмеження на перевезення рідини у літаках.