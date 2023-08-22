Бортпроводникам Finnair разрешили носить кроссовки, но за них надо доплачивать из собственного кармана

Бортпроводникам финской авиакомпании Finnair разрешили использовать квоту на униформу для заказа кроссовок, однако они вынуждены доплачивать за них из своего кармана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Авиакомпания объявила, что в ноябре сотрудники получат черные кроссовки.

Однако, по словам представителя персонала, обувь не выдадут бесплатно, за нее нужно платить.

Эту информацию подтвердили представители Finnair.

Все сотрудники Finnair смогли заказать обувь Karhu, разработанную и изготовленную специально для авиакомпании, за 89 евро.

"Те сотрудники Finnair, которые носят униформу на работе, могут использовать квоту на униформу для заказа обуви и оплачивать часть стоимости обуви с ее помощью, а часть – самостоятельно", – объясняет Мари Канерва, менеджер по коммуникациям компании.

Finnair не раскрывает размера квоты.

Напомним, 14 августа два рейса финской авиакомпании Finnair в течение воскресенья были вынуждены вернуться в Хельсинки вскоре после вылета из-за столкновения небольших стай птиц с самолетами.

А в июне стало известно, что в аэропорту Хельсинки сняли строгие ограничения на перевозку жидкости в самолетах.