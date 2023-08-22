В Греции эвакуируют села в пригороде Афин, пожары подбираются к столице
Греческие власти приказали эвакуировать тысячи жителей в пригороде Афин из-за лесных пожаров, которые подбираются к столице.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Жителей двух сел в районе Ано-Лиосия, что в северо-западной части агломерации Афин, призвали эвакуироваться в Лиосию из-за лесных пожаров в этом районе.
В соседнем селе Фили пламя уже охватило некоторые нежилые здания.
Власти также распорядились закрыть главную столичную свалку в Фили до дальнейших распоряжений.
Предупреждения об эвакуации также были направлены жителям нескольких других афинских районов.
Согласно послеобеденному заявлению пожарной службы, сегодня в стране вспыхнуло 65 лесных пожаров. Самой серьезной они назвали ситуацию в Аттике, то есть в районе вокруг столицы Афин, а также на северо-востоке страны у реки Еврос.
В этом году Греция страдает от самой длительной за всю историю наблюдений жары. Это привело к целой серии лесных пожаров. Больше всего пострадал северо-восток страны.
Как сообщалось, в национальном парке Дадия, расположенном в регионе Еврос вблизи границы Греции с Турцией, было найдено 18 обгоревших тел. Вероятно, это были мигранты, которые незаконно попали в страну, но оказались в зоне лесных пожаров.
Напомним, в понедельник на подмогу греческим пожарным отправилась команда пожарных из Румынии.
Во вторник в Еврокомиссии объявили, что дополнительная помощь направляется также из Германии, Швеции, Хорватии, Чехии