В Италии пытаются справиться с голубыми крабами, которые уничтожают экономику целых регионов

Рыболовные общины на севере Италии борются с нашествием голубых крабов, которые охотятся на местных моллюсков и представляют угрозу для роли страны как одного из ведущих мировых производителей этих морепродуктов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

По данным рыболовной ассоциации Fedagripesca-Confcooperative, голубые крабы уже нанесли Италии экономический ущерб на сумму около 100 миллионов евро и съели до 90% молодых моллюсков в дельте реки По, причинив значительный ущерб их выращиванию в будущем.

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Как заявил губернатор области Эмилия-Романья Стефано Боначчини, нашествие голубых крабов "ставит под угрозу жизнь тысяч семей и предприятий" и рискует разрушить экономику, которая "обеспечивает существование общины".

Рыболовным общинам в пострадавших регионах рекомендовали вылавливать как можно больше голубых крабов. Только в регионе Венето в этом году их выловили уже около 326 тонн, из них 84 тонны – в городе Скардовар только за август.

Правительство Италии выделило 2,9 миллиона евро рыболовным кооперативам для контроля популяции крабов, а параллельно поощряет итальянцев потреблять больше крабового мяса.

На побережье Северной и Южной Америки, откуда происходят голубые крабы, они являются важным источником пищи для природных хищников, таких как скаты и акулы, но на севере Италии этих хищников нет, поэтому краб размножается без ограничений, уничтожая местную фауну.

Эксперты считают, что голубой краб попал в Италию после того, как он случайно попадал на большие грузовые суда во время сбора балластной воды, которую используют для обеспечения своей остойчивости.

На прошлой неделе мы рассказывали о нашествии диких кабанов в Италии, из-за которого итальянское правительство приказало их отстреливать, в том числе с использованием луков и стрел, и позволило затем съесть убитых животных.