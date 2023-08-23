В ОПУ підтверджують, що рішення про формат гібридного трибуналу не є остаточним

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що Україна не погодиться на будь-який гібридний формат трибуналу, де розглядається його створення як частини української судової системи.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

Смирнов наголосив, що основною для України залишається модель створення міжнародного трибуналу на основі прийняття резолюції Генасамблеї ООН та угоди між Україною та ООН, утім – як і йшлося у статті "Європейської правди" щодо ситуації з трибуналом, визнав, що тепер Україною розглядається можливість гібридного трибуналу, однак не за будь-якою схемою. "Україна не погодиться на будь-який гібридний формат трибуналу, де розглядається його створення як частини української судової системи", – наголосив він.

За його словами, причин для цього більш ніж достатньо: окрім необхідності внесення змін до Конституції України, що неможливо під час воєнного стану, це і ризик звуження юридичної оцінки злочину агресії до рівня збройного конфлікту двох країн.

"Злочин агресії, який вчиняє російське вище політичне та військове керівництво проти України – це злочин проти всього цивілізованого світу. Нам не потрібно рішення трибуналу іменем України – воно потрібне іменем цивілізованого світу", – зазначив Смирнов.

Однак він визнав, що природно також те, що під час дискусій виникають різні варіанти та опції.

"Однією з них є опція інтернаціоналізованого трибуналу, коли він створюється в іншій країні, правова система якої заслуговує на довіру з подальшим голосуванням в ГА ООН на підтримку створеного інтернаціоналізованого трибуналу", – зазначив він.

Слід зазначити, що у понеділок Смирнов заявляв, що повідомляє про новий обговорюваний формат "у якості анонсу".

Джерела ЄП також підтверджують, що дискусія зараз точиться про деталі такого компромісу.

"Ми дійсно хочемо якнайшвидшого запуску та роботи міжнародного трибуналу, рішення якого піднімуть з колін давно "втомлену" доктрину міжнародного права. Ми хочемо покарання за злочин агресії", – написав Смирнов.

Зазначимо, що в статті "Європейської правди" також йшлося, що рішення щодо формату трибуналу не є остаточним, оскільки є проблеми щодо механізму притягнення до відповідальності особисто Путіна.

Детальніше про це читайте у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна.