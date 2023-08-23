В ОПУ подтверждают, что решение о формате гибридного трибунала не является окончательным

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что Украина не согласится на любой гибридный формат трибунала, где рассматривается создание его как части украинской судебной системы.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Смирнов отметил, что основной для Украины остается модель создания международного трибунала на основе принятия резолюции Генассамблеи ООН и соглашения между Украиной и ООН, впрочем – как и говорилось в статье "Европейской правды" о ситуации с трибуналом, – признал, что теперь Украиной рассматривается возможность гибридного трибунала, однако не по любой схеме. "Украина не согласится на любой гибридный формат трибунала, где рассматривается его создание как части украинской судебной системы", – подчеркнул он.

По его словам, причин для этого более чем достаточно: кроме необходимости внесения изменений в Конституцию, что невозможно во время военного положения, это и риск сужения юридической оценки преступления агрессии до уровня вооруженного конфликта двух стран.

"Преступление агрессии, которое совершает российское высшее политическое и военное руководство против Украины – это преступление против всего цивилизованного мира. Нам не нужно решение трибунала именем Украины – оно нужно именем цивилизованного мира", – отметил Смирнов.

Однако он признал, что естественно также то, что в ходе дискуссий возникают различные варианты и опции.

"Одна из них – опция интернационализированного трибунала, когда он создается в другой стране, правовая система которой заслуживает доверия, с последующим голосованием в ГА ООН в поддержку созданного интернационализированного трибунала", – отметил он.

Следует отметить, что в понедельник Смирнов заявлял, что сообщает о новом обсуждаемом формате "в качестве анонса".

Источники ЕП также подтверждают, что дискуссия сейчас идет о деталях такого компромисса.

"Мы действительно хотим скорейшего запуска и работы международного трибунала, решения которого поднимут с колен давно "уставшую" доктрину международного права. Мы хотим наказания за преступление агрессии", – написал Смирнов.

Отметим, что в статье "Европейской правды" также говорилось, что решение о формате трибунала не является окончательным, поскольку есть проблемы с механизмом привлечения к ответственности лично Путина.

Подробнее об этом читайте в статье "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.