Міністри оборони і економіки Данії обмінялися посадами після суперечливої оборонної угоди

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен і міністр економіки Троельс Лунд Поульсен, обидва з Ліберальної партії, у вівторок помінялися місцями в уряді, оскільки опозиція вимагає відповідей щодо суперечливої угоди з ізраїльською компанією про постачання зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Якоб Еллеман-Єнсен сьогодні призначений міністром економіки. Він залишиться на посаді віцепрем'єр-міністра. Водночас міністр економіки Троельс Лунд Поульсен буде призначений міністром оборони", – повідомили в уряді Данії.

Еллеманн-Єнсен заявив, що не може залишатися на посаді міністра оборони, якщо він також буде лідером Данської ліберальної партії, яка наразі перебуває у керівній коаліції з соціал-демократами та правими поміркованими.

"Якщо я, як голова Ліберальної партії, хочу мати можливість розгорнути курс, який я визначив для партії на літньому засіданні групи, виконувати свої обов'язки голови і продовжувати робити Ліберальну партію актуальною в урядовій співпраці, я не можу одночасно бути міністром оборони", – сказав він.

"Тому, в інтересах як Сил оборони, так і Ліберальної партії, ми робимо ці зміни в уряді", – продовжив він, додавши, що Міністерству оборони "потрібен міністр, який на 100% відданий своїй справі".

Троельс Лунд Поульсен раніше замінив Якоба Еллеманна-Єнсена на посаді міністра оборони, коли останній був змушений взяти кількатижневий лікарняний. У лютому Якоб Еллеманн-Єнсен у своєму дописі на Facebook заявив, що йому "доведеться на деякий час припинити роботу і піти у відпустку". Пізніше було оголошено, що він страждає від стресу.

Коли Еллеманн-Єнсен повернувся на свою посаду 1 серпня, Лунд Поульсен повернувся до своєї попередньої ролі міністра економіки в данському уряді.

Заміна відбулася в той час, коли Еллеманн-Єнсен стикається з вимогами опозиції надати відповіді щодо суперечливої багатомільярдної закупівлі зброї в ізраїльського виробника Elbit.

Як повідомило в червні інтернет-видання Altinget, збройова компанія Elbit відкликала позов проти данської держави всього за кілька днів до того, як парламент схвалив рішення про закупівлю зброї на мільярди крон у цієї компанії в січні цього року.

Минулого тижня Еллеманн-Єнсен представив розлогий звіт про закупівлю Elbit, в якому показав, що його міністерство кілька разів надавало парламенту неправдиву інформацію, що призвело до того, що Elbit Systems виграла контракт на поставку нової артилерійської системи для Данії.

Кілька партій у парламенті зараз вимагають з'ясувати, чи не вимагала збройова компанія від Данії купити у неї зброю в обмін на відмову від позову.

Еллеманн-Єнсен звільнив постійного державного секретаря свого міністерства в п'ятницю після критики щодо закупівлі артилерійського озброєння в Ізраїлі.