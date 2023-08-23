Министры обороны и экономики Дании обменялись должностями после спорной оборонной сделки

В Дании министр Якоб Эллеманн-Енсен и министр экономики Троэльс Лунд Поульсен, представляющие Либеральную партию, во вторник поменялись должностями в правительстве, поскольку оппозиция требует ответов относительно спорного соглашения с израильской компанией о поставках оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Вице-премьер-министр и министр обороны Якоб Эллеман-Енсен сегодня назначен министром экономики. Он останется в должности вице-премьер-министра. В то же время министр экономики Троэльс Лунд Поульсен будет назначен министром обороны", – сообщили в правительстве Дании.

Эллеманн-Енсен заявил, что не может оставаться на посту министра обороны, если он также будет лидером Датской либеральной партии, которая сейчас находится в правящей коалиции с социал-демократами и правыми умеренными.

"Если я, как председатель Либеральной партии, хочу иметь возможность развернуть курс, который я определил для партии на летнем заседании группы, выполнять свои обязанности председателя и продолжать делать Либеральную партию актуальной в правительственном сотрудничестве, я не могу одновременно быть министром обороны", – сказал он.

"Поэтому, в интересах как Сил обороны, так и Либеральной партии, мы делаем эти изменения в правительстве", – продолжил он, добавив, что Министерству обороны "нужен министр, который на 100% предан своему делу".

Троэльс Лунд Поульсен ранее заменил Якоба Эллеманна-Енсена на посту министра обороны, когда последний был вынужден взять больничный, который длился полгода. В феврале Якоб Эллеманн-Енсен в Facebook заявил, что ему "придется на некоторое время прекратить работу и уйти в отпуск". Позже было объявлено, что он страдает от стресса.

Когда Эллеманн-Енсен вернулся на свою должность 1 августа, Лунд Поульсен вернулся к обязанностям министра экономики в датском правительстве.

Замена произошла в то время, когда Эллеманн-Енсен сталкивается с требованиями оппозиции предоставить ответы относительно противоречивой многомиллиардной закупки оружия у израильского производителя Elbit.

Как сообщило в июне интернет-издание Altinget, оружейная компания Elbit отозвала иск против датского государства всего за несколько дней до того, как парламент одобрил решение о закупке оружия на миллиарды крон у этой компании в январе этого года.

На прошлой неделе Эллеманн-Йенсен представил пространный отчет о закупке Elbit, в котором показал, что его министерство несколько раз предоставляло парламенту ложную информацию, что привело к тому, что Elbit Systems выиграла контракт на поставку новой артиллерийской системы для Дании.

Несколько партий в парламенте сейчас требуют выяснить, не требовала ли оружейная компания от Дании купить у нее оружие в обмен на отказ от иска.

Эллеманн-Йенсен уволил постоянного государственного секретаря своего министерства в пятницу после критики в отношении закупки артиллерийского вооружения в Израиле.