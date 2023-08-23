Зеленський про Крим: Не можна залишити ключі в руках терористів

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Кримський півострів відіграє дуже важливу стратегічну роль і це одна з причин, чому Україна не може змиритися з його окупацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на відкритті саміту Кримської платформи.

Президент нагадав, що у 2022 році завдяки відновленню Україною контролю над північно-західною частиною Чорного моря та запуском Чорноморської зернової ініціативи продовольчі ціни на світовому ринку знизилися.

"Чорне море – це ключ до світової продовольчої, а отже і соціальної стабільності. Крим – це ключ до безпеки у Чорному морі. Не можна залишити ключі у руках терористів. І ми не залишимо. Україна має чітку візію, як у Криму буде відновлено нормальне мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську тиранію на нашому українському півострові", – сказав Зеленський.

Він також відповів на аргументи про те, що Крим для Москви нібито є "червоною лінією", перетин якої може спричинити радикальні кроки Кремля.

"Коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів з Криму", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України оголосив, що цього року кількість учасників Кримської платформи знову зросла – додалися нові держави та організації, серед яких Сербія та Об’єднані Арабські Емірати.

Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.