Зеленский о Крыме: Нельзя оставить ключи в руках террористов

Президент Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров играет очень важную стратегическую роль и это одна из причин, почему Украина не может смириться с его оккупацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на открытии саммита Крымской платформы.

Президент напомнил, что в 2022 году благодаря восстановлению Украиной контроля над северо-западной частью Черного моря и запуском Черноморской зерновой инициативы продовольственные цены на мировом рынке снизились.

"Черное море – это ключ к мировой продовольственной, а следовательно и социальной стабильности. Крым – это ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставить ключи в руках террористов. И мы не оставим. Украина имеет четкое видение, как в Крыму будет восстановлена нормальная мирная, справедливая, демократическая жизнь после того, как мы демонтируем российскую тиранию на нашем украинском полуострове", – сказал Зеленский.

Он также ответил на аргументы о том, что Крым для Москвы якобы является "красной линией", пересечение которой может повлечь радикальные шаги Кремля.

"Когда Россия отступает с захваченных территорий, она просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Российское общество может закрыть глаза и на уход оккупантов из Крыма", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, глава МИД Украины объявил, что в этом году количество участников Крымской платформы снова возросло – добавились новые организации и государства, среди которых Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.