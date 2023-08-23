Президент Португалії: Неможливо відділяти питання Криму від ширшого контексту вторгнення РФ

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза закликав не відокремлювати питання окупованого Криму від загального контексту російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час третього саміту Кримської платформи у Києві.

"Неможливо відділяти питання Криму від глобальної атаки і вторгнення на українську територію. Будь-яка спроба відокремити ці два питання демонструє не підтримку, не допомогу українському народу, а є непотрібною перепоною відновленню територіальної цілісності України", – заявив де Соуза.

Другим важливим моментом для нього є те, що потрібно пам’ятати, що завжди йдеться передусім про людську гідність, адже йдеться не тільки про міжнародне право, не тільки про конституційне право, а про людей.

"Ми, політики, отримали мандат не для задоволення наших потреб, не для національної гордості, а щоб вирішувати проблеми простих людей, щоб поважалася людська гідність. І це все стосується проблеми Криму", – сказав президент Португалії.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської платформи. Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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