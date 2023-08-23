В Финляндии усыпят 120 тысяч лисиц и норок из-за вспышки птичьего гриппа

Финляндия, которая является крупнейшим в Европе производителем лисьего меха, решила усыпить 120 тысяч лисиц и норок в ответ на вспышки птичьего гриппа на пушных фермах страны.

Об этом агентству AFP сообщила руководитель отдела вирусологии в Управлении по вопросам продовольствия Финляндии Туйя Гадд, пишет "Европейская правда".

По словам Гадд, животных усыпят на 13 пушных фермах Финляндии, на десяти из них этот процесс уже завершили. Она также считает, что вспышки птичьего гриппа там постепенно идут на спад, поскольку носители – чайки – начинают мигрировать на юг.

О вспышках птичьего гриппа H5N1 среди чаек сообщалось в июне, а первые случаи заражения животных на пушных фермах были выявлены в Финляндии в июле.

В начале августа финские власти приняли решение об уничтожении пушных животных на всех фермах, где были выявлены случаи заражения.

В Финляндии насчитывается около 400 пушных ферм с примерно 1,3 миллиона пушных животных.

Вспышки птичьего гриппа активизировали призывы к запрету производства меха в Финляндии – ведущем производителе сертифицированного меха лисы в Европе.