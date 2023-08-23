Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра

У четвер президент Латвії очікувано оголосить кандидатку на посаду прем’єр-міністра після відставки уряду Кріш’яніса Каріньша.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У середу президент Едгарс Рінкевічс зустрічався з лідерами п’ятьох парламентських політсил – "Новою єдністю", "Союзом зелених та селян", "Об’єднаним списком", "Нацоб’єднанням" і "Прогресивними", та обговорював з ними перспективи формування нової урядової коаліції.

Із заяв політиків після зустрічі з’явилися припущення, що президент офіційно запропонує на посаду прем’єра теперішню міністерка з питань добробуту Евіку Сіліня з партії "Нова єдність".

Також журналістам стало відомо, що на 24 серпня запланована зустріч Рінкевічса і Сіліня.

Контури потенційної коаліції ще незрозумілі. Евіка Сіліня сказала, що бачить шанси домовитися про широку коаліцію з п’яти партій, але результатом може бути і коаліція з 4 чи 3 політсил.

Вона також сказала, що президент ставить за ціль затвердити новий уряд до середини вересня – зокрема через часові рамки розробки бюджету на наступний рік.

"Об’єднаний список" і "Нацоб’єднання", як свідчать їхні заяви, виступають проти широкої коаліції.

Нагадаємо, на початку серпня попередній прем'єр Кріш'яніс Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком", але спільну мову знайти не вдалося і він почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями.

Спершу Каріньш не планував йти з посади, але врешті змінив рішення та 17 серпня офіційно подав у відставку.

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