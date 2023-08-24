Румунії і Болгарії запропонували скасувати прикордонний контроль на тлі затримки з "Шенгеном"

Болгарія і Румунія повинні скасувати прикордонний контроль, якщо обидві країни не будуть прийняті до Шенгенської зони до Різдва.

Про це заявив болгарський депутат Європарламенту Андрей Новаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У грудні Австрія та Нідерланди заблокували входження Болгарії до безвізової зони, тоді як Румунію блокувала лише Австрія. Це рішення навіть викликало розмови в дипломатичних колах про можливе "відв'язування" Румунії від Болгарії, що підтримується Нідерландами.

"За кожен день, втрачений на кордоні, вантажівка втрачає 200 євро для свого власника. Багато водіїв звільняються, тому що не хочуть зависати на кордонах", – сказав Новаков.

"Щодня відбуваються тисячі спроб перетнути кордон [нелегально]. Коли корумпованих поліцейських ловлять, вони повинні знати, що втратять пенсію і всі свої привілеї", – додав він.

Однак, за його словами, перешкоди на шляху до Шенгенської зони для Болгарії та Румунії більше не пов'язані з вето Нідерландів та Австрії.

"Будуть вибори, і комусь потрібні більш сексуальні меседжі на кшталт "ми їх зупинимо, щоб ви могли спати спокійно". Спокійний сон в Австрії не залежить від того, чи є ми в Шенгені, навпаки", – прокоментував Новаков.

Прем'єр-міністри Болгарії та Румунії Ніколай Денков та Марчел Чолаку зустрілися у вівторок в Афінах, щоб обговорити спільну стратегію щодо вступу Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

Денков заявив, що скасування прикордонного контролю між Болгарією і Грецією та між Болгарією і Румунією вивільнить ресурси для ще кращого захисту зовнішнього кордону Європейського Союзу між Болгарією і Туреччиною.

Крім того, зникнуть черги автомобілів на прикордонних переходах між країнами-членами ЄС, що значно зменшить викиди вуглекислого газу.

Під час дебатів щодо Шенгену в Європейському парламенті минулого місяця співголова Альянсу лібералів і демократів за Європу Ільхан Кючюк заявив, що громадяни Болгарії та Румунії не є меншими громадянами ЄС. Він розкритикував Європейську Раду за те, що вона дозволила двом країнам заблокувати вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

Європарламент прийняв резолюцію, підкресливши, що обидві країни вже виконали необхідні вимоги для вступу до Шенгену – хоча євродепутати шкодують про рішення Ради від 8 грудня 2022 року, яка відхилила членство "без надання будь-якого юридичного обґрунтування, пов'язаного з критеріями вступу".

На початку місяця міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер закликав продовжити вето на вступ Румунії та Болгарії до Шенгену, щоб зберегти прикордонний контроль з цими країнами.

Офіційна позиція Відня полягає в тому, що багато незареєстрованих мігрантів і шукачів притулку потрапляють до Австрії через ці країни. Однак Карнер визнав, що кількість мігрантів, які шукають притулку в Австрії, зменшилася.

Карнер підтвердив незмінність позиції Австрії на зустрічі в середу зі своїм румунським колегою Кеталеном Предойу.

У середині червня прем'єр-міністр соціал-демократ Марчел Чолаку заявив, що його уряд запустить розширений план, щоб змусити Австрію зняти своє вето в найближчі місяці.