Румынии и Болгарии предложили отменить пограничный контроль на фоне задержки с "Шенгеном"

Болгария и Румыния должны отменить пограничный контроль, если обе страны не будут приняты в Шенгенскую зону к Рождеству.

Об этом заявил болгарский депутат Европарламента Андрей Новаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В декабре Австрия и Нидерланды заблокировали вхождение Болгарии в безвизовую зону, тогда как Румынию блокировала только Австрия. Это решение даже вызвало разговоры в дипломатических кругах о возможной "отвязке" Румынии от Болгарии, поддерживаемой Нидерландами.

"За каждый день, потерянный на границе, грузовик теряет 200 евро для своего владельца. Многие водители увольняются, потому что не хотят зависать на границах", – сказал Новаков.

"Ежедневно проходят тысячи попыток пересечь границу [нелегально]. Когда коррумпированных полицейских ловят, они должны знать, что потеряют пенсию и все свои привилегии", – добавил он.

Однако, по его словам, препятствия на пути в Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии больше не связаны с вето Нидерландов и Австрии.

"Будут выборы, и кому-то нужны более сексуальные месседжи типа "мы их остановим, чтобы вы могли спать спокойно". Спокойный сон в Австрии не зависит от того, есть ли мы в Шенгене, наоборот", – прокомментировал Новаков.

Премьер-министры Болгарии и Румынии Николай Денков и Марчел Чолаку встретились во вторник в Афинах, чтобы обсудить общую стратегию вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Денков заявил, что отмена пограничного контроля между Болгарией и Грецией и между Болгарией и Румынией высвободит ресурсы для еще лучшей защиты внешней границы Европейского Союза между Болгарией и Турцией.

Кроме того, исчезнут очереди автомобилей на пограничных переходах между странами-членами ЕС, что значительно снизит выбросы углекислого газа.

В ходе дебатов по Шенгену в Европейском парламенте в прошлом месяце сопредседатель Альянса либералов и демократов за Европу Ильхан Кючюк заявил, что граждане Болгарии и Румынии не являются меньшими гражданами ЕС. Он подверг критике Европейский совет за то, что он разрешил двум странам заблокировать вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Европарламент принял резолюцию, подчеркнув, что обе страны уже выполнили необходимые требования для вступления в Шенген – хотя евродепутаты сожалеют о решении Совета от 8 декабря 2022 года, которая отклонила членство "без предоставления какого-либо юридического обоснования, связанного с критериями вступления".

В начале месяца министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер призвал продолжить вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенген, чтобы сохранить пограничный контроль с этими странами.

Официальная позиция Вены состоит в том, что многие незарегистрированные мигранты и искатели убежища попадают в Австрию через эти страны. Однако Карнер признал, что количество мигрантов, ищущих убежища в Австрии, уменьшилось.

Карнер подтвердил неизменность позиции Австрии на встрече со своим румынским коллегой Кэталеном Предойу.

В середине июня премьер-министр социал-демократ Марчел Чолаку заявил, что его правительство запустит расширенный план, чтобы заставить Австрию снять свое вето в ближайшие месяцы.