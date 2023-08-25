Міноборони Нідерландів: РФ не зупиниться в Україні, для частини НАТО вже є загроза

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що якщо Росію не зупинити зараз, то вона не зупиниться на Україні і загрожуватиме безпосередньо ЄС та НАТО.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Оллонгрен переконана у необхідності підтримувати Україну зараз, щоб не допустити перемоги Росії.

"Якщо Росію не зупинити зараз, якщо Росія буде задоволена підсумками своєї агресії, то вона не зупиниться в Україні. І вона не зупиниться в цій частині Європи. Тоді в якийсь момент нам безпосередньо також загрожуватиме російська агресія проти держав Європейського Союзу та НАТО", – сказала вона.

"Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що Україна не зупиниться, а Росія не переможе", – додала міністерка.

За її словами, режим у Росії дуже агресивний, реваншистський, який мріє про повернення до старих часів, про відновлення Радянського Союзу та імперії.

"А це означає, що східна частина НАТО, східна частина Європейського Союзу перебуває під прямою загрозою. І важливо, щоб ми про це говорили, що це не лише проблема України, це європейська проблема, це також проблема НАТО", – наголосила Оллонгрен.

Нагадаємо, Кайса Оллонгрен стверджує, що в її країні існує широкий консенсус щодо підтримки України, що дозволяє зберігати впевненість у незмінності такої підтримки й після виборів.

На початку липня багаторічний прем’єр Нідерландів Марк Рютте оголосив про відставку уряду та, несподівано, про рішення піти з політики. Однією з ключових причин розпаду коаліції стали розбіжності партій щодо того, як посилити контроль за міграцією.

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