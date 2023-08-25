Минобороны Нидерландов: РФ не остановится в Украине, для части НАТО уже есть угроза

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что если Россию не остановить сейчас, то она не остановится в Украине и будет угрожать непосредственно ЕС и НАТО.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Оллонгрен убеждена в необходимости поддерживать Украину сейчас, чтобы не допустить победы России.

"Если Россию не остановить сейчас, если Россия будет довольна итогами своей агрессии, то она не остановится в Украине. И она не остановится в этой части Европы. Тогда в какой-то момент нам непосредственно также будет угрожать российская агрессия против государств Европейского Союза и НАТО", – сказала она.

"Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что Украина не остановится, а Россия не победит", – добавила министр.

По ее словам, режим в России очень агрессивный, реваншистский, который мечтает о возвращении к старым временам, о восстановлении Советского Союза и империи.

"А это означает, что восточная часть НАТО, восточная часть Европейского Союза находится под прямой угрозой. И важно, чтобы мы об этом говорили. Что это не только проблема Украины, это европейская проблема, это также проблема НАТО", – подчеркнула Оллонгрен.

Напомним, Кайса Оллонгрен утверждает, что в ее стране существует широкий консенсус относительно поддержки Украины, что позволяет сохранять уверенность в неизменности такой поддержки и после выборов.

В начале июля многолетний премьер Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке правительства и неожиданно о решении уйти из политики. Одной из ключевых причин распада коалиции стали разногласия партий по поводу того, как усилить контроль за миграцией.

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