Правительство Дании готовит законопроект, который запретит сожжение Корана

Правительство Дании заявило в пятницу, что предлагает законодательство, которое сделает незаконным сжигание копий Корана в общественных местах, что является частью усилий скандинавской страны, направленных на деэскалацию растущей напряженности в отношениях с несколькими мусульманскими странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Правительство предложит законодательство, запрещающее ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины", – заявил министр юстиции Петер Хуммельгаард.

"Таким образом, предложение предусматривает наказание, например, за публичное сожжение Корана, Библии или Торы", – сказал он.

За последние недели в Дании и Швеции состоялся ряд протестов, во время которых были сожжены или иным образом повреждены копии Корана, что вызвало возмущение в мусульманских странах, которые требовали от правительств скандинавских стран прекратить сожжение их священной книги.

Как сообщалось, правительство Швеции решило создать временную комиссию, которая изучит возможность запрета акций по сожжению Корана, ставших причиной ухудшения ситуации с безопасностью и напряженности в отношениях с мусульманскими государствами.

Кроме того, на фоне акций с сожжением Корана Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.