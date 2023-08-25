У Франції суд над Саркозі у справі про лівійське фінансування планують на 2025 рік

Слідчі судді, які займаються справою експрезидента Франції Ніколя Саркозі про нібито лівійське фінансування кампанії, вирішили, що судовий процес має відбутися у 2025 році.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Судді розпорядилися планувати цей процес щодо Саркозі на 2025 рік. Звинувачення стосуються президентської кампанії 2007 року. Саркозі закидають незаконне фінансування кампанії, пасивну корупцію, участь у зловмисній змові та розпоряджання державними коштами, отриманими у незаконний спосіб.

Процес планують на початок 2025 року, з 6 січня по 10 квітня.

Перед судом постануть ще 12 осіб, у тому числі двоє колишніх міністрів внутрішніх справ та міністр бюджету.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року; також триває апеляційний розгляд у "справі про прослуховування" – в якій Саркозі вже отримав реальний термін, але оскаржив вирок.

Детально про "лівійську справу" читайте у статті Привіт від Каддафі: за що затримали Ніколя Саркозі,

Огляд усіх звинувачень проти Саркозі читайте у статті "Президентів по весні саджають".