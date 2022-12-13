Прокуратура просить три роки умовного ув'язнення для Саркозі у "справі про прослуховування"

Генеральна прокуратура Франції у вівторок оголосила клопотання про засудження колишнього президента Ніколя Саркозі до трьох років ув’язнення умовно у так званій справі про прослуховування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Окрім ув’язнення, прокурори клопотають суд про позбавлення Саркозі громадянських прав на п’ять років.

Інших фігурантів справи – колишнього адвоката президента Тьєррі Герцога та колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера – обвинувачення теж пропонує засудити до трирічного ув’язнення умовно, а в Герцога – ще забрати право займатися адвокатською діяльністю на п’ять років.

Саркозі підозрюється в спробі отримати секретну інформацію від Азібера на початку 2014 року через свого адвоката в ході розгляду справи про нелегальне фінансування в 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної компанії L'Oreal Ліліан Беттанкур. В обмін на інформацію Азіберу нібито пообіцяли дати "бажану посаду" в Монако.

За версією слідства, Саркозі в розмові з адвокатом дав зрозуміти, що готовий влаштувати Азібера на престижну посаду в Монако. Сам він стверджував, що пропозиція так і не була зроблена, тобто він ні в чому не винен, але слідчі вважають, що це не відбулося через те, що колишній президент і його адвокат дізналися про прослуховування телефонів.

Обвинувачення відкинуло один із аргументів захисту про те, що розмови між адвокатом та його підзахисним (Саркозі) є предметом професійної таємниці.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у вересні минулого року колишнього президента Франції також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.