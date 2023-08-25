В Испании обнаружили рекордную партию кокаина между коробками с бананами

Испанская полиция заявляет об изъятии "рекордной" партии кокаина – 9,5 тонн, спрятанной между коробками с бананами.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Контрабандный груз обнаружили в контейнере для морских перевозок, которым привезли бананы из Эквадора в южный порт Испании Альхесирас.

В полиции говорят, что эта партия кокаина весом 9,5 тонн – самая большая из тех, которые когда-либо обнаруживали в одном контейнере, и что это "беспрецедентный удар" для одной из ключевых сетей наркоторговцев.

На коробках с кокаином отправители указали более 30 логотипов, соответствующих европейским криминальным группировкам, которым предназначался груз.

Как полагают, отправитель кокаина – преступная организация из Эквадора – имеет широкую сеть для поставки наркотиков в Испанию, для этого использовали компанию, занимающуюся торговлей бананами и базирующуюся в Мачале, которую неформально называют "банановой столицей мира".

За месяц отправляли около 40 контейнеров, часть из них – с контрабандными наркотиками.

Ранее в Испании сообщали о задержании членов так называемого "балканского картеля" и изъятии 700 кг кокаина.

В минувшие выходные сотрудники чешской полиции в городе возле Праги обнаружили 646 килограммов кокаина в партии бананов в распределительном центре сети супермаркетов.