У молдовській Гагаузії з третьої спроби затвердили структуру виконкому, але тимчасову

У Молдові Народні збори Гагаузії після двох відмов врешті затвердили структуру виконавчого комітету, але з вимогою до керівниці регіону (башкана) до листопада запропонувати нову.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 25 серпня депутати Народних зборів затвердили структуру виконавчого комітету, але доповнили постанову вимогою до башкана Євгенії Гуцул до 15 листопада внести нову структуру виконкому.

Таку позицію вони пояснили тим, що зараз структура органу "надто роздута" і кількість відомств у ньому потрібно скоротити.

Дата 15 листопада пов’язана з тим, щоби забезпечити новий склад виконкому на час формування бюджету автономного регіону на 2024 рік.

Віцеспікер Народних зборів Георгій Лейчу заявив, що представити чи ні нову структуру – вибір башкана, а вони "будуть діяти у межах своїх повноважень".

Депутати не перейшли до обговорення складу виконкому, тому що двоє осіб із запропонованого складу не володіють гагаузькою мовою і ще одна не з’явилася на засідання лінгвістичної комісії.

До цього Народні збори двічі відхиляли запропоновану Гуцул структуру виконкому через формальні помилки.

Законодавство передбачає, що склад виконкому депутати мають затвердити з двох спроб протягом 45 днів після затвердження структури. Якщо цього не зробили, башкан може розпустити Народні збори.

Нагадаємо, у Гагаузії 14 травня відбувся другий тур виборів глави регіону. Перемогу здобула кандидатка від партії "Шор" Євгенія Гуцул.

Церемонія її інавгурації пройшла із порушеннями процедур. Згодом членів виконавчого комітету замість башкана представляв Ілан Шор.

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