В молдавской Гагаузии с третьей попытки утвердили структуру исполкома, но временную

В Молдове Народное собрание Гагаузии после двух отказов наконец утвердило структуру исполнительного комитета, но с требованием к руководительнице региона (башкану) до ноября предложить новую.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 25 августа депутаты Народного собрания утвердили структуру исполнительного комитета, но дополнили постановление требованием к башкану Евгении Гуцул до 15 ноября внести новую структуру исполкома.

Такую позицию они объяснили тем, что сейчас структура органа "слишком раздута" и количество ведомств в нём нужно сократить.

Дата 15 ноября связана с тем, чтобы обеспечить новый состав исполкома на время формирования бюджета автономного региона на 2024 год.

Вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу заявил, что представлять или нет новую структуру – выбор башкана, а они "будут действовать в рамках своих полномочий".

Депутаты не перешли к обсуждению состава исполкома, потому что два человека из предложенного состава не владеют гагаузским языком и еще один не явился на заседание лингвистической комиссии.

До этого Народное собрание дважды отклоняло предложенную Гуцул структуру исполкома из-за формальных ошибок.

Законодательство предусматривает, что состав исполкома депутаты должны утвердить с двух попыток в течение 45 дней после утверждения структуры. Если этого не сделали, башкан может распустить Народное собрание.

Напомним, в Гагаузии 14 мая состоялся второй тур выборов главы региона. По данным Центризбиркома, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Церемония ее инаугурации прошла с нарушениями процедур. Впоследствии членов исполнительного комитета вместо башкана представлял Илан Шор.

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