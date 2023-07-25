Спікер парламенту Молдови назвав нову голову Гагаузії "представницею бандформування"
Спікер парламенту Молдови, коментуючи відсутність керівництва країни на інавгурації нової голови Гагаузії від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул, назвав її "представницею бандформування".
Про це він сказав в ефірі телеканалу ТV8, повідомляє "Європейська правда.
За словами спікера молдовського парламенту, Гуцул представляє інтереси забороненого і неконституційного формування – партії "Шор".
"Ми до цього говорили, що з представниками бандформувань розмовляти не будемо. Нового башкана ми вважаємо представником бандформування", – сказав Гросу, додавши, що публічно заявив про своє рішення не брати участі в інавгурації.
Він додав, що не має інформації про те, чи буде президентка Молдови Мая Санду підписувати указ про включення обраного башкана Гагаузії до складу уряду.
"Напевно, будуть подавати звернення до президентури, і вже там ухвалять рішення, як вчинити в цьому випадку", – підсумував Гросу.
Інавгурація Євгенії Гуцул відбулась 19 липня, під час церемонії було порушено кілька процедур.
Гагаузія – автономний регіон Молдови із дуже сильними проросійськими настроями. Нещодавно у Гагаузії пройшли вибори башкана (регіонального лідера), на яких перемогла кандидатка від проросійської партії "Шор" Євгенія Гуцул.
Недодавно виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну заявив, що в Гагаузії доведеться проводити повторне голосування, якщо стане відомо, що вибори глави автономії виявилися сфальсифікованими.