Кулеба: Украина и Турция разделяют подходы к восстановлению "зерновой сделки"

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан во время переговоров в пятницу обсудили, среди прочего, возобновление работы Черноморской зерновой инициативы.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, восстановление так называемого зернового соглашения было "одной из ключевых тем" его переговоров с турецким визави.

"У нас здесь подход общий: мы работаем, прилагаем все усилия, чтобы восстановить функционирование этой инициативы", – подчеркнул глава украинского МИД.

Также, добавил Кулеба, с Фиданом он обсудил участие Турции в "формуле мира", участие турецких компаний в восстановлении Украины и тему вступления Украины в НАТО.

"Турция является для нас особым членом НАТО – и для самого НАТО она является особенным", – подчеркнул министр.

В свою очередь глава турецкого МИД отметил: "Мы продолжаем прилагать усилия для того, чтобы возобновить Черноморскую зерновую инициативу с тем, чтобы не потерять достижения прошлых месяцев. И мы будем продолжать диалог по этому вопросу".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о якобы подготовке Турцией и Россией новой договоренности об экспорте российского зерна, невыгодной Украине.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Смотрите блог "ЕП" о том, есть ли будущее у "зернового соглашения" после выхода из нее РФ. Также читайте статью топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, как заставить Россию вернуться в "зерновое соглашение".