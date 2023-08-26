МЗС вважає неприйнятним наміри п’ятьох держав ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України

Міністерство закордонних справ у суботу прокоментувало рішення Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини підтримати продовження заборони на імпорт зерна з України після 15 вересня, коли спливає дія відповідного обмеження ЄС.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МЗС коментарі, який цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство назвало "категорично неприйнятним" продовження торговельних обмежень на імпорт зерна з України після 15 вересня, коли сплине дія заборони Єврокомісії.

"Викликають повне нерозуміння й наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції. Такі односторонні обмеження не відповідають духу й букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС", – додали у міністерстві.

МЗС закликало Євросоюз і п’ять причетних країн "знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію", підкресливши, що деякі з цих держав отримали "посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету".

Як повідомлялось, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Нагадаємо, у травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею. Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження.