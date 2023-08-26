МИД считает неприемлемым намерения пяти государств ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины

Министерство иностранных дел в субботу прокомментировало решение Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии поддержать продление запрета на импорт зерна из Украины после 15 сентября, когда истекает действие соответствующего ограничения ЕС.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии, который цитирует "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство назвало "категорически неприемлемым" продолжение торговых ограничений на импорт зерна из Украины после 15 сентября, когда истечет действие запрета Еврокомиссии.

"Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции. Такие односторонние ограничения не соответствуют духу и букве Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", – добавили в министерстве.

МИД призвал Евросоюз и пять причастных стран "найти сбалансированное решение на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации", подчеркнув, что некоторые из этих государств получили "усиленное финансирование соответствующих секторов из европейского бюджета".

Как сообщалось, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Напомним, в мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет заканчивается 15 сентября.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей. Однако Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление.