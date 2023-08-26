У Німеччині ультраправу депутатку вимазали фекаліями

Членкиню німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Беатрікс фон Шторх вимазали фекаліями під час виступу в місті Даун, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Про це першим повідомив німецький мовник SWR, пише "Європейська правда".

За даними поліції, інцидент стався в п'ятницю ввечері під час мирної акції протесту проти виступу фон Шторх, яка зібрала близько сотні людей.

Нападник зробив вигляд, що хотів зробити фото з політикинею, після чого вимазав її фекаліями. Його затримали біля входу до будівлі, де виступала фон Шторх.

Підпис: "Лайно для того, кому лайно належиться" Фото: SWR

Уже в суботу членкиня АдН розповіла агенції DPA, що почувалась "справді огидно". Вона подала заяву до поліції.

Правоохоронці почали провадження за фактом спроби нападу й образи.

В останні місяці "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Згідно з одним із опитувань, майже дві третини громадян Німеччини заявили, що хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.

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