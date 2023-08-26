В Германии ультраправую депутатку измазали фекалиями

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Беатрикс фон Шторх измазали фекалиями во время выступления в городе Даун, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом первым сообщил немецкий вещатель SWR, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, инцидент произошел в пятницу вечером во время мирной акции протеста против выступления фон Шторх, которая собрала около сотни человек.

Нападавший сделал вид, что хотел сделать фото с политиком, после чего измазал ее фекалиями. Его задержали у входа в здание, где выступала фон Шторх.

Подпись: "Дерьмо для того, кому дерьмо причитается" ФОТО: SWR

Уже в субботу член АдН рассказала агентству DPA, что чувствовала себя "действительно отвратительно". Она подала заявление в полицию.

Правоохранители начали производство по факту попытки нападения и оскорбления.

В последние месяцы "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом.

Согласно одному из опросов, почти две трети граждан Германии заявили, что хотели бы видеть во главе страны новое правительство.

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