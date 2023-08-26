В Греции арестовали еще двух подозреваемых в поджогах, приведших к лесным пожарам

Сотрудники пожарной службы Греции в субботу арестовали двух мужчин за вероятную причастность к лесным пожарам, с которыми страна борется в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Одного мужчину арестовали на греческом острове Эвия за поджог сухой травы. По данным пожарной службы Греции, мужчина признался в том, что в июле и августе устроил еще четыре пожара.

Второго мужчину, арестованного в районе Лариса в центральной Греции, также обвинили в умышленном поджоге сухой растительности.

Министр по вопросам гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что поджоги стали причиной по крайней мере нескольких пожаров в стране за последнюю неделю.

"То, что происходит, не просто неприемлемо, но и подло и преступно. Вы совершаете преступление против страны. Мы вас найдем. Вы будете привлечены к ответственности", – обратился он к поджигателям.

По состоянию на пятницу, как сообщил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, в стране арестовали 163 человека по обвинениям, связанным с пожарами, в том числе 118 – за халатность и 24 – за умышленный поджог.

В течение последней недели в Греции ежедневно вспыхивают десятки пожаров, а штормовой ветер и жаркое и сухое лето разжигают пламя и затрудняют борьбу с огнем. По подтвержденным данным, погиб по меньшей мере 21 человек.

Очаг в районе города Александруполис у границы с Турцией называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.

По данным пожарной службы Греции, только в пятницу пожарные ликвидировали 111 пожаров, из которых 59 вспыхнули в течение последних суток.