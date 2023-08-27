За два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон

101 особа намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі 26 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Прикордонна служба Польщі.

Відомство повідомило, що серед них зокрема були мігранти з Конго та Ірану.

#zgranicy

Cudzoziemcy cały czas są ściągani pod granicę🇵🇱przez służby🇧🇾, które próbują utworzyć szlak nielegalnej migracji przez🇵🇱-to intratny biznes dla reżimu🇧🇾#FunkcjonariuszeSG dzięki #perymetria mają informacje o wszystkich próbach,mogą szybko i skutecznie reagować💪 pic.twitter.com/JOuPoMLt5l — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 26, 2023

При цьому четверо мігрантів перетнули прикордонну річку Волкушанка, але, побачивши польські патрулі, повернулися на територію Білорусі.

За даними Прикордонної служби Польщі, 25 серпня польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 40 осіб.

#zgranicy

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne zatrzymano 2 cudzoziemców,którzy nieleganie przedostali się na stronę🇵🇱

Pomimo wielu prób i stosowania różnych taktyk przez cudzoziemców w celu nielegalnego pokonania granicy,#SG jest skuteczna m. in. dzięki elektronicznemu monitoringowi. pic.twitter.com/Es6qTZDIpq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 25, 2023

Вона зазначила, що "група агресивно налаштованих іноземців" атакувала камінням польських прикордонників в зоні діяльності прикордонного поста в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в'їхати в Польщу.

За добу 23 серпня польські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону з Білорусі 175 особам.

Перед цим про велику групу чисельністю понад 100 осіб Польща повідомляла на початку місяця. Прикордонники вважають, що тих мігрантів організовано привезли з Москви.

Нагадаємо, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі зросла і на кордонах Латвії. Латвійські прикордонники також повідомляють, що нелегальні мігранти стали частіше діяти агресивно.