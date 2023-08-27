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За два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон

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Неділя, 27 серпня 2023, 11:30

101 особа намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі 26 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Прикордонна служба Польщі.

Відомство повідомило, що серед них зокрема були мігранти з Конго та Ірану.

При цьому четверо мігрантів перетнули прикордонну річку Волкушанка, але, побачивши польські патрулі, повернулися на територію Білорусі.

За даними Прикордонної служби Польщі, 25 серпня польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 40 осіб.

Вона зазначила, що "група агресивно налаштованих іноземців" атакувала камінням польських прикордонників в зоні діяльності прикордонного поста в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в'їхати в Польщу.

За добу 23 серпня польські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону з Білорусі 175 особам.

Перед цим про велику групу чисельністю понад 100 осіб Польща повідомляла на початку місяця. Прикордонники вважають, що тих мігрантів організовано привезли з Москви.

Нагадаємо, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі зросла і на кордонах Латвії. Латвійські прикордонники також повідомляють, що нелегальні мігранти стали частіше діяти агресивно. 

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