За два дня более 140 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу

101 человек пытался нелегально попасть на территорию Польши со стороны Беларуси 26 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Пограничная служба Польши.

Ведомство сообщило, что среди них в частности были мигранты из Конго и Ирана.

#zgranicy

Cudzoziemcy cały czas są ściągani pod granicę🇵🇱przez służby🇧🇾, które próbują utworzyć szlak nielegalnej migracji przez🇵🇱-to intratny biznes dla reżimu🇧🇾#FunkcjonariuszeSG dzięki #perymetria mają informacje o wszystkich próbach,mogą szybko i skutecznie reagować💪 pic.twitter.com/JOuPoMLt5l — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 26, 2023

При этом четверо мигрантов пересекли пограничную реку Волкушанка, но, увидев польские патрули, вернулись на территорию Беларуси.

По данным Пограничной службы Польши, 25 августа польско-белорусскую границу пытались пересечь 40 человек.

#zgranicy

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne zatrzymano 2 cudzoziemców,którzy nieleganie przedostali się na stronę🇵🇱

Pomimo wielu prób i stosowania różnych taktyk przez cudzoziemców w celu nielegalnego pokonania granicy,#SG jest skuteczna m. in. dzięki elektronicznemu monitoringowi. pic.twitter.com/Es6qTZDIpq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 25, 2023

Она отметила, что "группа агрессивно настроенных иностранцев" атаковала камнями польских пограничников в зоне деятельности пограничного поста в Дубичах Церковных, когда те не позволили им попытаться въехать в Польшу.

За сутки 23 августа польские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы из Беларуси 175 лицам.

Перед этим о большой группе численностью более 100 человек Польша сообщала в начале месяца. Пограничники считают, что тех мигрантов организованно привезли из Москвы.

Напомним, количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси возросло и на границах Латвии. Латвийские пограничники также сообщают, что нелегальные мигранты стали чаще действовать агрессивно.