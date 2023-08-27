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За два дня более 140 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу

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Воскресенье, 27 августа 2023, 11:30

101 человек пытался нелегально попасть на территорию Польши со стороны Беларуси 26 августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Пограничная служба Польши.

Ведомство сообщило, что среди них в частности были мигранты из Конго и Ирана.

При этом четверо мигрантов пересекли пограничную реку Волкушанка, но, увидев польские патрули, вернулись на территорию Беларуси.

По данным Пограничной службы Польши, 25 августа польско-белорусскую границу пытались пересечь 40 человек.

Она отметила, что "группа агрессивно настроенных иностранцев" атаковала камнями польских пограничников в зоне деятельности пограничного поста в Дубичах Церковных, когда те не позволили им попытаться въехать в Польшу.

За сутки 23 августа польские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы из Беларуси 175 лицам.

Перед этим о большой группе численностью более 100 человек Польша сообщала в начале месяца. Пограничники считают, что тех мигрантов организованно привезли из Москвы.

Напомним, количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси возросло и на границах Латвии. Латвийские пограничники также сообщают, что нелегальные мигранты стали чаще действовать агрессивно.

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