Генерал Міллі: Україна може отримати F-16 вже найближчим часом

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що Україна вже найближчим часом може отримати винищувачі F-16.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський генерал розповів в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, яке наводить Reuters.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", – зазначив Міллі.

Він також прокоментував хід українського контрнаступу, зауваживши, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані "зуби дракона".

"В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще зарано говорити про успіх чи невдачу", – сказав Міллі.

Нагадаємо, Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Україні F-16.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше заявляла, що доставка перших данських F-16 очікується ближче до Нового року.

Детальніше дивіться у відео Умови для F-16, дозвіл бити по Криму, де готуватимуть пілотів. Інтерв’ю Міноборони Нідерландів