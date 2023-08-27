Генерал Милли: Украина может получить F-16 уже в ближайшее время

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Украина уже в ближайшее время может получить истребители F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский генерал рассказал в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, которое приводит Reuters.

"Относительно F-16. На самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы – ред.), вероятно, получат F-16... в скором будущем", – отметил Милли.

Он также прокомментировал ход украинского контрнаступления, отметив, что украинским Вооруженным силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые в течение многих месяцев готовили минные поля, танковые рвы и так называемые "зубы дракона".

"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – сказал Милли.

Напомним, Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что доставка первых датских F-16 ожидается ближе к Новому году.

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