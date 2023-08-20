Прем’єрка Данії: Доставка перших F-16 в Україну очікується ближче до Нового року

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розповіла про очікувані терміни доставки винищувачів F-16 в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Фредеріксен, очікується, що найближчим часом розпочнуть навчання українські пілоти.

Вона додала, що більше 70 осіб з України зараз перебувають в Данії і готуються розпочати навчання.

"Сподіваюся ближче до Нового року перша група літаків залишить Данію і попрямує до України", – заявила прем’єрка Данії.

Вона додала, що у першій партії буде близько шести літаків. А наступного року до України відправлять ще вісім винищувачів, а ще за рік – п’ять.

"Ми це зробимо якомога швидше", – підкреслила Фредеріксен.

Раніше Фредеріксен оголосила, що Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.

Нагадаємо, під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.